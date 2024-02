Verissimo | «vergogna» per ospitata Roberta-Alessandro di UeD | è polemica

a Verissimo, la figlia di Dario Argento ha parlato della sua 'Vivevo con la vergogna', confessa l'attrice che ricorda gli anni in ricordando il coraggio di cambiare vita e fare ammenda per

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Di recenteVicinanza eDi Padua hanno lasciato Uomini e Donne decidendo di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere del programma di Maria De Filippi. Una svolta che nessuno si sarebbe mai aspettato dal momento che l'ex dama del Trono Over sembrava non volere avere niente a che fa fare con l'ex compagno di Ida Platano. Come si sta evolvendo questa frequentazione fuori dagli studi Mediaset? La coppia tornerà in televisione e lo farà anella puntata di sabato 17 febbraio 2024. Il talk di Silvia Toffanin è finito nel mirino delle critiche dopo aver annunciatoVicinanza eDi Padua ospiti. Vicinanza e Di Padua, dopo aver lasciato Uomini e Donne per dedicarsi a una relazione privata, sono stati accusati dal pubblico di cercare visibilità ...