Verissimo | tutti gli ospiti di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 | da Mahmood ai Pooh

Preparatevi per un weekend ricco di emozioni, storie coinvolgenti e musica di qualità! Ospiti di Verissimo il 17 e 18 febbraio: un mix tra nuova generazione e icone affermate Tra gli ospiti di Sabato

(Di venerdì 16 febbraio 2024)17 e18, eccoglidel programma, condotto da Silvia Toffanin., glidi17 e1817 e18, alle ore 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di, condotto da Silvia Toffanin.: In esclusiva, sarà ospite Jean Paul Gaultier, lo stilista che con le sue creazioni iconiche, prima fra tutte il corsetto indossato da Madonna, nel corso di cinquant’anni ha lasciato un segno indelebile nella moda, ora celebrato con il musical “Fashion Freak ...

Questa domenica , 28 gennaio 2024 , Silvia Toffanin accoglierà in studio i nuovi Ospiti di Verissimo per il secondo ed ultimo appuntamento del ... (blogtivvu)

(Adnkronos) – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ospite oggi sabato 3 febbraio 2024 a Verissimo , nella puntata in onda su Canale 5. Il senatore ... (periodicodaily)

Tour de France in Italia, si parte con L’Étape Parma: attesi migliaia di cicloturisti al Parco Ducale: Per la prima volta in Italia il 27 e 28 aprile ci sarà una delle “tappe” internazionali ufficiali della Grande Boucle con eventi, campioni ed esposizioni ...

Navalny, moglie Yulia: «Putin responsabile, sarà punito per suoi crimini»: La donna dopo l'annuncio della morte: «Tutti devono combattere contro questo male» - LaPresse /CorriereTv ...

Un vero fan di Tomb Raider rivela di essere dietro al remaster della trilogia: Un modder di Tomb Raider ha rivelato di aver messo in pausa i propri progetti dopo essere stato chiamato a guidare lo sviluppo di Tomb Raider Remastered.