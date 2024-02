Veleni e dossier falsi |  guerra per il vertice di Confindustria 

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'ultima indiscrezione è che i tre saggi incaricati di individuare la figura più gradita agli associati per succedere a Carlo Bonomi alla guida di Confindustria, ieri avrebbero suggerito a Emanuele Orsini di ritirarsi dalla gara

