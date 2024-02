Veicolo urta le sbarre del passaggio a livello

Un veicolo urta il passaggio a livello tra Cittiglio e Laveno e il guasto Un successivo annuncio ha chiarito che 'un veicolo non ha il semaforo del passaggio a livello ed è rimasto tra le sbarre'.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Unnon rispetta il semaforo e resta bloccato fra ledel, mandando in tilt traffico e la circolazione dei treni che hanno subito ritardi di circa mezz’ora. È successo ieri pomeriggio fra Laveno e Cittiglio nelle vicinanze del cimitero. L’incidente non ha avuto per fortuna conseguenze per le persone coinvolte.

Veicolo urta il passaggio a livello tra Cittiglio e Laveno, auto in coda e treni in ritardo: Il problema ha causato ritardi ai treni ma anche code sulla viabilità alternativa predisposta per collegare Cittiglio e Laveno al posto della Statale 394 ...

Fugge con lo scooter dell’amica all’alt dei vigili. Era senza patente: 5mila euro di multa: Firenze, 15 febbraio 2024 - Senza patente non si ferma all’alt della Polizia Municipale, ma gli agenti lo rintracciano e per lo scooterista scatta il foglio di via da Firenze per tre anni. Si tratta d ...

Campegine, strada chiusa e case evacuate per una fuga di gas: pare a causa di un urto accidentale di un veicolo contro un tubo esterno della condotta del gas, come risulta dai detriti rinvenuti sul posto. L’allarme è scattato poco prima delle sette. L’inquilino ...