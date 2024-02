Varese e Chiavenna sono alle sfide decisive

DI SATANA - Episodio accaduto nel 2007 in provincia di Varese. Un Un gruppo di giovani killer sono stati ritenuti responsabili di Nel 2000 venne fatto un sacrificio nel nome di Satana a Chiavenna,

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Mancano solo tre giornate alla fine della seconda fase di Regular Season di IHL e ogni gara è fondamentale per stabilire i piazzamenti definitivi per i play-off scudetto., dopo aver perso il big match con Pergine e la testa del Master Round, vuole i tre punti nella trasferta ad Appiano prevista domani19.30. I tirolesi non trovano la vittoria da quasi due mesi, ma l’ultimo successo arrivò proprio contro i Mastini nella penultima giornata della prima fase di campionato. I gialloneri, ormai non più padroni del proprio destino per quanto riguarda la corsa al primo posto, guarderanno interessati anche al big match di giornata tra Pergine e Caldaro. Nel Qualification Round, domenica18.45, Como ospiterà un Dobbiaco già fuori dalla corsa per i play-off, traguardo che invece potrà essere raggiunto matematicamente dai ...

Hockey su ghiaccio. Varese-Pergine vale il vantaggio nei playoff scudetto. Como per il poker: Si avvicinano i verdetti per le squadre lombarde di hockey su ghiaccio. Varese ospita Pergine in una gara decisiva per i playoff, mentre Como cerca la qualificazione contro Feltreghiaccio. Chiavenna e ...

Varese vuol restare in vetta alla classifica. Chiavenna deve svoltare: Weekend cruciale per le squadre lombarde di hockey su ghiaccio. Varese e Como cercano importanti vittorie per mantenere il primato e avvicinarsi ai playoff. Chiavenna cerca una svolta dopo una lunga ...