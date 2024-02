'Non sono adatto a stare sul palco' Leggi Anche Ad 'Amici 2023' perché le cose non vanno come lui vorrebbe. Una persona in Inoltre l'ingresso ora, vicino al serale, toglierebbe una possibilità a

“Vanno al Serale”. Amici 23, tre allievi conquistano la fase finale. E c’è una grande sorpresa (Di venerdì 16 febbraio 2024) Amici 23, altri tre allievi conquistano l’accesso al Serale. Oggi, venerdì 16 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo chi sono i tre allievi ad aver ottenuto il pass per il Serale dopo Dustin e Gaia. Ormai ci siamo, manca poco alla fase conclusiva del programma e i ragazzi stanno facendo di tutto per convincere i propri insegnanti. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una grande tensione, non solo perché il Serale si avvicina, ma anche per quello che ha combinato Ayle. Dopo aver avuto un lungo confronto con Anna Pettinelli il cantante ha deciso di lasciare la scuola. Un’auto della redazione lo ha accompagnato a casa a Livorno, poi però a mezzanotte il colpo di ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di venerdì 16 febbraio 2024)23, altri trel’accesso al. Oggi, venerdì 16 febbraio, è stata registrata una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo chi sono i tread aver ottenuto il pass per ildopo Dustin e Gaia. Ormai ci siamo, manca poco allaconclusiva del programma e i ragazzi stanno facendo di tutto per convincere i propri insegnanti. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da unatensione, non solo perché ilsi avvicina, ma anche per quello che ha combinato Ayle. Dopo aver avuto un lungo confronto con Anna Pettinelli il cantante ha deciso di lasciare la scuola. Un’auto della redazione lo ha accompagnato a casa a Livorno, poi però a mezzanotte il colpo di ...

