Valmadrera | riapre la strada verso Malgrate in vista dell’arrivo dei turisti con la bella stagione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 febbraio 2024)(Lecco), 16 febbraio 2024 – Come anticipato nei giorni scorsi, da ieri è stata riaperta al traffico dei veicoli in località La Rocca, a lago, viale Cardinal Carlo Maria Martini, che collega il territorio comunale dia quello di. “La riapertura – spiega il sindaco, Antonio Rusconi - consente di sgravare dal centro cittadino valmadrerese tutto il traffico da e per Lecco egio, visto che, in questi mesi di chiusura, era d'obbligo passare per le direttrici di via Roma e viale Promessi Sposi per aggirare la chiusura di questo strategico snodo viabilistico lacuale”. La riapertura avviene alla vigilia dellaprimaverile estiva che, a partire dalla Pasqua, consente l'arrivo dei tantistranieri diretti sul lago. “Infine – aggiunge il ...