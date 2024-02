15 Osasuna vs Cadice (telecronaca in lingua inglese) Sabato 17/02/2024 18:30 Celta Vigo vs Barcellona (telecronaca di Luca Farina) Sabato 17/02/2024 21:00 Valencia vs Siviglia (telecronaca di

Valencia-Siviglia (sabato 17 febbraio 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Quique perde Ocampos (Di venerdì 16 febbraio 2024) Nell'ultima decade la rivalità tra Valencia e Siviglia si è accesa parecchio, perché molto spesso queste due squadre si sono trovate a rivaleggiare per la quarta posizione, la prima disponibile dopo i tre giganti del calcio spagnolo. In questa stagione la realtà è molto diversa: il Valencia, con una rosa ridimensionata e composta soprattutto da InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

