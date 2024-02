“Valdesi Un popolo di martiri” | il film perduto proposto a Bergamo per gli 850 anni del movimento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Se ne erano perse le tracce per lunghi. Proibito dalla censura fascista a causa di contenuti sovversivi, ilmuto in bianco e nero “. Undi” sembrava davvero sparito nel nulla. Dopo la prima proiezione, avvenuta il 22 dicembre 1924 presso il salone del cinema “Modernissimo” di Roma, il regime aveva infatti impedito la distribuzione e la circolazione della pellicola, accusata di vilipendio alla religione di Stato. L’opera era stata commissionata dal pastore Paolo Bosio al regista Nino Martinengo con l’intento di far conoscere più largamente la storia valdese usando l’allora innovativo strumento cinematografico. Ma le cose andarono altrimenti. E ilpresto divenne per il mondo valdese poco più che un fantasma: di cui tutti ...