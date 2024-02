Vai a lavorare | stronza | scintille Meloni vs De Luca Volano stracci tra la premier e il governatore campano

De Luca - Meloni, scontro su fondi coesione: 'Vai a lavorare', 'Lavora tu, str' La replica dello sceriffo è secca e volgare: 'Meloni? Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei. È tollerabile

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Politica sempre più allo sbando: torna ad infiammarsi lo scontro fra laGiorgiae la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Ma nel duello irrompe ilVincenzo Deche, dopo essere sceso in piazza a Roma, attacca la: "Vada alei,". Segui su affaritaliani.it

