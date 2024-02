Urso | ' lavoriamo a quattro poli siderurgici in Italia'

del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso. La seconda settori più promettenti? "Negli anni abbiamo identificato quattro Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito

(Di venerdì 16 febbraio 2024) "Abbiamo espresso ai sindacati la nostra volontà di mantenere e preservare gli impianti produttivi e le industrie del paese. Certamente anche la sua industria siderurgica, per la quale abbiamo un piano che prevedeproduttivi". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo, in video collegamento con la tavola rotonda dal titolo 'Innovazione, ricerca e formazione per la qualità delle produzioni e del lavoro', organizzata da Cgil Bari nel capoluogo pugliese. "Il primo - ha spiegato - è quello all'avanguardia in Europa delle acciaierie green, le aziendene sono le più avanti in questo settore. Il secondo è il polo di Piombino, che stiamo ricostituendo sulla base di due investimenti stranieri, che configurano la rinascita del sito siderurgico e la ripesa del lavoro di coloro che ...