Urso | incentivi principalmente alle auto prodotte in Italia

"Gli incentivi all'auto sono pianificati perché si dirigano principalmente sui veicoli che possono essere prodotti nel nostro paese" e "in Europa siamo riusciti a far modificare il regolamento Euro7, la richiesta principale di Stellantis per investire in Italia". Per questi due motivi, "ci aspettiamo ora aumenti significativi della produzione nazionale di auto". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla trasmissione "Il Rosso e il nero" di Rai Radio 1. "Per l'automotive non diamo aiuti economici a singole aziende - ha detto ancora il ministro -. Possiamo realizzare un nuovo e straordinario piano di incentivi, con risorse maggiori, che quest'anno sono quasi 1 miliardo di euro".

