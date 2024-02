Urbanismo tattico e aree pedonali Il nuovo volto di piazza Veneto

"L'obiettivo finale di questo progetto di urbanismo tattico a finalizzato a garantire un presidio sociale soprattutto delle aree

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Parco Vittorio"recintato" e viabilità modificata con il via ai lavori di sistemazione di tutta l’area a ridosso del primo tratto di via XX Settembre: da qualche giorno i residenti della zona, infatti, stanno prendendo contatto con l’apertura del cantiere che segna il primo passaggio per la sistemazione della zona scolastica inVittorio. L’intervento che fa parte delle azioni contemplate da "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile" e porterà alla creazione di una specifica zona urbana, prevista dal Codice della Strada, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente. Gli interventi previsti hanno lo scopo di ridurre la velocità dei veicoli in ingresso attraverso misure combinate di moderazione del traffico che hanno come fine il rispetto del limite dei 30 chilometri orari. Il tratto ...

Sampierdarena diventa un laboratorio per “l’urbanistica tattica”: Il Comune, in collaborazione con il Municipio e le associazioni, investirà in una serie di interventi sul tessuto urbano per rendere più piacevoli e vivibili gli spazi urbani ...

Una zona scolastica in piazza Vittorio Veneto a Legnano: tassello per una città attenta all’utenza fragile: Avranno inizio dalla prossima settimana i lavori a Legnano per la realizzazione della zona scolastica in piazza Vittorio Veneto, a ridosso del plesso della prim ...

Altomilanese in mobilità sostenibile. Apre il cantiere alle scuole Carducci. Pedoni e ambiente più protetti: Partono i lavori per la sistemazione della zona scolastica in piazza Vittorio Veneto e, questa volta c’è da scommetterci, per i due mesi di apertura del cantiere gli effetti sulla viabilità della zona ...