Uovo di Seppia – Milano

e ha scelto così Uovo Estivo di Andrea (guscio riempito di uovo piselli, midollo, stracciatella, topinambur, seppia, porro), poi alle porte di Milano, che ha ospitato il primo esclusivo torneo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 febbraio 2024)diVia Lodovico Ariosto, 22 – 20145Tel. 02/49621255 Sito Internet: www.di.it Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 24/28€, primi 28€, secondi 32€, dolci 12€ Chiusura: Domenica sera OFFERTA Passo in avanti per il ristorante milanese di Pino Cuttaia, chef siciliano che ha dato il nome di un suo piatto iconico a questo bel locale situato in zona Conciliazione. Il menù è incentrato sulla tradizionale isolana, con pietanze ben fatte ed equilibrate che spaziano tra carne, pesce, verdure, legumi e dolci. Oltre alla scelta à la carte, c’è anche un percorso degustazione di 5 portate a 125 euro, comprensivo di acqua, bollicina, pane e servizio. Dopo un piccolo amuse bouche a base di baccalà mantecato con dadolata di pomodorini, gustoso e dal sapore ...