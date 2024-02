Uomini e Donne | Ida Platano si commuove per il gesto di Pierpaolo

lo speaker di Radio Kiss Kiss eliminato da Ida per le numerose segnalazioni arrivate. Trono classico: Il ritorno di Mario a Uomini e donne Mario ha deciso di fare il suo ritorno, provocando un'

(Di venerdì 16 febbraio 2024) , sorprese al trono classico Il fascino irresistibile disi svela ancora una volta, e l’episodio di oggi, trasmesso su Canale 5, ha offerto uno spettacolo avvincente e carico di sorprese. Nel trono di Ida, il cuore ha oscillato tra passioni inaspettate, ritorni sorprendenti e tensioni in studio. Scopriamo insieme cosa è accaduto nel mondo affascinante del dating show di Maria De Filippi.anticipazioni oggi: Ernesto vicino a Roberta de Santi. Scatterà il bacio? Trono Over: Gemma balla con Giancarlo La puntata si apre con il trono over, e il ritorno di Gemma Galgani in primo piano. La dama ha incantato il pubblico ballando con un cavaliere di nome Giancarlo. Una storia romantica sembrava stesse per sbocciare, ma le complicazioni non sono mai lontane ...