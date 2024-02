Uomini e Donne | Costantino Vitagliano | “Credere di avere un tumore mi ha fatto pensare che fosse finita | oggi sto pensando di…”

Avellino . 'La tragica e drammatica morte di Costantino e Alessandra, avellinesi, irpini come noi, rappresenta di uomini, donne,

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 16 febbraio 2024)è sicuramente il tronista più famoso nella storia di. Ha avuto per anni un successo ineguagliabile, la storia d’ amore traed Alessandra Pierelli, nata proprio a, hasognare tutti gli italiani. Negli ultimi mesi haperò preoccupare i fan, quando ha iniziato a pubblicare delle storie sui social che lo ritraevano in ospedale . Dopo le sue dimissioni dalla clinica è andato a Verissimo a raccontare ciò che gli era successo: Non sto tanto bene, è stato un periodaccio. Mi è cambiata la vita dalla sera alla mattina. Mi sono rotto un tendine giocando con mia figlia sul divano e avevo una stecca al dito da 6 settimane. Sono andato in pronto ...