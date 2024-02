Università di Bergamo | un ciclo di incontri per esplorare le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale

il docente di Storia dell'Architettura all'Università di Udine Iannello e in collegamento il curatore di Ca' Scarpa e del ciclo di Associazione LAIA e Ordine degli Architetti di Verona ? Bergamo -

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 16 febbraio 2024). Si terrà giovedì 22 febbraio, alle ore 15.30, presso la Sala Galeotti della sede di via dei Caniana, 2,, il primo di una serie di appuntamenti organizzati dall’degli studi diper riflettere sul futuro (e sul presente). L’evento pubblico “L’impatto dell’Artificial Intelligence nelle transizioni tecnologiche, ecologiche e sociali per le aziende, la finanza e le organizzazioni. A che punto siamo?”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Aziendali di UniBg nell’ambito delle attività relative al progetto sulla Transizione Sociale Ecologica e Tecnologica, che lo ha visto premiato dal Ministero dell’e della Ricerca come dipartimento di eccellenza per la qualità della ricerca e delle attività che ...