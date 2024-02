Università | associazione specializzandi contro Bassetti Lui | Querelo e chiedo danni

L'accusa comparsa sulla pagina Facebook dell'Als è incentrata su un presunto sfruttamento dei giovani medici in formazione L' Associazione liberi specializzandi (Als) contro l'infettivologo Matteo Bassetti e la sua gestione degli specializzandi di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L'accusa comparsa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (Adnkronos Salute) - L'liberi(Als)l'infettivologo Matteoe la sua gestione deglidi Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L'accusa comparsa sulla pagina Facebook dell'è incentrata su un presunto sfruttamento dei giovani medici in formazione. "Io ho sempre avuto una cura estrema della Scuola di specializzazione che dirigo e non lascio mai glisenza un tutor. Non hanno mai fatto una notte perché si dedicano all'attività di ricerca e di didattica. La presa di posizione da parte di questaè stata pretestuosa e mi hanno voluto attaccare per avere visibilità. Ho dato mandato ai miei avvocati di querelare l'Als". Così ...