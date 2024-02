Unipol e UnipolSai si fonderanno | il mercato esulta

Milano, 16 feb. Unipol incorporera' UnipolSai e le due societa' si fonderanno. Lannuncio del progetto di fusione che accorcia la catena di controllo tra la holding e la sua controllata assicurativa a lungo auspicato

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano, 16 feb. (askanews) –incorporeràSai e le due società si. L’annuncio del progetto di fusione che accorcia la catena di controllo tra la holding e la sua controllata assicurativa – a lungo auspicato dagli analisti del settore – ha infiammato il, che letteralmente. Dopo aver faticato a far prezzo in apertura per eccesso di rialzo, i titoli hanno preso il volo. Intorno alle 10.20,guadagna il 20,33% a 6,912 euro eSai sale del 10,85% a 2,656 euro. La razionalizzazione societaria del gruppo, annunciata questa mattina prima dell’apertura dei mercati sarà ealizzata mediante la fusione per incorporazione inGruppo diSai Assicurazioni”, nonché di ...

Tokyo a un passo dai massimi storici. A Piazza Affari Eni in calo dopo i conti. Euro/dollaro in lieve calo. Petrolio poco mosso. Spread stabile in ... (ilsole24ore)

Unipol: Cimbri, opa UnipolSai indifferente su nostre strategie bancarie (RCO): (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - La decisione di lanciare l'opa su UnipolSai e' 'totalmente indifferente rispetto alle nostre strategie bancarie' che includono le quote di Bper e dell ...

Rally di Unipol e UnipolSai a Piazza Affari: Giornata estremamente positiva per i titoli Unipol e UnipolSai a Piazza Affari. Alle ore 10.07 Unipol guadagnava il 22,5% a 7,036 euro, dopo aver oscillato da un minimo intraday di 6,467 euro e un ...

Borsa Milano in rialzo, corrono Unipol e UnipolSai dopo annuncio fusione, forte Stellantis: MILANO (Reuters) - Piazza Affari è in rialzo, in sintonia con le altre borse europee, estendendo i guadagni realizzati nel corso della settimana in un mercato che ha di nuovo appetito per il rischio g ...