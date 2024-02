Unipol e UnipolSai in Borsa verso prezzo d' opa e concambio

Il rendimento del titolo del Treasury 10 anni è al 4,3%. A Piazza Affari in calo Eni, bene Prysmian e il lusso. L’Euro è debole. Spread sotto i 150 ... (ilsole24ore)

Si rafforza la già violenta corrente di acquisti su Unipol in Piazza Affari: il titolo, partito molto bene, sale del 20% a 6,9 euro dopo aver ... (quotidiano)

Borse Ue in positivo - a Milano Unipol e UnipolSai in rally dopo l’Opa

Tokyo a un passo dai massimi storici. A Piazza Affari Eni in calo dopo i conti. Euro/dollaro in lieve calo. Petrolio poco mosso. Spread stabile in ... (ilsole24ore)