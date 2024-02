Unico responsabile | ucciso dal Cremlino | Navalny morto | Putin sotto il fuoco delle accuse

una " confessione " delle autorità russe che " lo hanno ucciso ". " L'Ue ritiene il regime russo l'unico responsabile di questa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Sulla morte dell'oppositore russo Alexeiin molti sembrano non avere dubbi: è colpa del presidente russo Vladimir. Il servizio penitenziario federale in cui si trovava il 47enne ha fatto sapere in un comunicato che il decesso è avvenuto dopo una passeggiata:si è sentito male perdendo quasi immediatamente conoscenza. E nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari dell'istituto per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. La tv di Stato Rt invece, riportando le voci di alcune fonti, ha riferito che il dissidente sarebbeper un'embolia. Secondo l'Unione europea, l'è il regime russo. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su X ha scritto: "L'Ue ritiene il regime russo l'...

Antonio Tajani, Giuseppe Conte, Elly Schlein, Liliana Segre e altri sono stati in piazza a Roma per dire no all' antisemitismo (ilgiornale)

Morto in carcere il dissidente anti-Putin Alexei Navalny: ‘Malore dopo passeggiata’. Ue accusa la Russia. Mosca: ‘Avevate conclusioni pronte’: Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è morto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una co ...

Navalny, quando Biden ammonì Putin: "Conseguenze devastanti se muore": Se il dissidente Alexei Navalny dovesse morire in carcere, "ho chiarito che le conseguenze sarebbero devastanti per la Russia". Questo il monito che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lanciò ...

Morto Navalny, Zelensky: «È stato ucciso, Putin dovrà renderne conto»: La notizia della morte di Alexei Navalny ha generato un'onda di reazioni immediate in tutto il mondo. L'annuncio arriva dal servizio penitenziario russo che ha anche indicato come le ...