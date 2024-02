Una storia di intimidazioni e omertà | Metodi arcaici e imprese moderne

incendi, intimidazioni di ogni tipo e omicidi. Una lunga scia di Una storia atroce e dolorosa, quella di Cocò, che ci racconta

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Intimidivano le vittime con violenze, minacce e, come teste di maiale lasciate fuori dalle porte. E confidavano nella loro. Agivano così i presunti boss della ‘ndrangheta della “locale“ di Rho, smantellata nel mese di novembre 2022 dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della gup di Milano, Anna Magelli, con cui il 14 novembre 2023, nel processo abbreviato a carico di una quarantina di imputati, ha condannato il clan che faceva riferimento alla famiglia Bandiera. Lo "sfruttamento della forza di intimidazione, ben conosciuta e temuta dalle vittime, ha avuto il suo tipico riflesso esterno in termini di assoggettamento e", dato che "tutte le persone offese" si sono "ben guardate dallo sporgere denuncia per le ...