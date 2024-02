Una serata con le sinfonie di Vivaldi

i cui voti non hanno a che vedere con la gara vera e la serata finale, Geolier arriva primo. Scandalo, polemiche e tutte cose, ma c'è un buco di logica. Se, come ci hanno detto e ripetuto per una

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le Quattro stagioni dirisuonano domani all’auditorium della Casa dell’economia di Lecco. A proporre il capolavoro della musica barocca i musicisti dell’ensemble strumentale e vocale laBarocca diretti da Ruben Jais e accompagnati dal violino di Gianfranco Ricci. L’ensemble è stato fondato nel 2008. Nasce dalla Sinfonica di Milano che è nata nel 1993, attorno a cui poi si sono sviluppate realtà come il Coro sinfonico di Milano, il Coro di voci bianche e l’orchestra laBarocca. Il concerto comincia alle 20.30. L’ingresso è gratuito. L’appuntamento rientra nella stagione della musica classica del Teatro della Società chiuso per lavori di restauro.

Una serata per capire se le comunità locali sono o saranno adeguatamente coinvolte nei processi che riguardano l’acqua vista come bene comune. Di ... (ilgiorno)

Note jazz in ricordo di Jimmy Villotti. Nella Sala Estense la gara del cuore: Jazz, beneficenza e il ricordo di Jimmy Villotti. ‘Tutte le Direzioni in Winter&Springtime’, rassegna musicale organizzata dal Gruppo dei 10, si sposta in centro a Ferrara, per una serata organizzata ...

Maschere in ballo. A Villa Bottini una magica festa: Nell’affascinante scenario di Villa Bottini si è tenuta nei giorni scorsi la ventiduesima edizione di “Maschere in...Ballo”, un evento organizzato dall’associazione APS Laboratorio Brunier con la ...

Al Teatro dellUnione una fiaba per i più piccoli, a Bolsena jazz d'autore per i più grandi: “Lasciate che i bimbi vengano a teatro”: è l’invito che l’Unione del capoluogo non cessa di esplicitare per “creare” spettatori che fin da piccoli ...