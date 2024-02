Metodi di pagamento digitale - sistemi come i classici PayPal , Per le varie prenotazioni potresti dover associare una carta come La piattaforma fa solo da tramite. Per maggiori informazioni, ti

Una piattaforma digitale dirà che aria respiriamo. Le elaborazioni consultabili sul sito web del Comune (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Comune attiverà una nuova piattaforma digitale per l’analisi della qualità dell’aria. Partendo da fonti verificate come Arpa e Copernicus (programma dell’Ue per il monitoraggio ambientale) e grazie all’impiego di tecnologie avanzate, Smart-Muni procederà all’elaborazione dei dati relativi ai contaminanti, tra cui particolato sottile (Pm2,5 e Pm10), ossidi di azoto, biossido di zolfo, ozono e monossido di carbonio. "I risultati saranno pubblicati su un’apposita piattaforma digitale accessibile dal sito web istituzionale del Comune, che potrà essere interrogata anche per l’estrazione di dati storici. Il sindaco Angelo Madonini, con l’assessore all’Ambiente Guido Davoglio, chiarisce: "L’obiettivo è tutelare la salute dei cittadini e pianificare, insieme ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilattiverà una nuovaper l’analisi della qualità dell’. Partendo da fonti verificate come Arpa e Copernicus (programma dell’Ue per il monitoraggio ambientale) e grazie all’impiego di tecnologie avanzate, Smart-Muni procederà all’elaborazione dei dati relativi ai contaminanti, tra cui particolato sottile (Pm2,5 e Pm10), ossidi di azoto, biossido di zolfo, ozono e monossido di carbonio. "I risultati saranno pubblicati su un’appositaaccessibile dalweb istituzionale del, che potrà essere interrogata anche per l’estrazione di dati storici. Il sindaco Angelo Madonini, con l’assessore all’Ambiente Guido Davoglio, chiarisce: "L’obiettivo è tutelare la salute dei cittadini e pianificare, insieme ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Una piattaforma digitale dirà che aria respiriamo. Le elaborazioni consultabili sul sito web del Comune: Il Comune attiverà una piattaforma digitale per l'analisi della qualità dell'aria, utilizzando fonti verificate e tecnologie avanzate. I risultati saranno pubblicati su un'apposita piattaforma digital ... WhatsApp sarà ancora più ordinato | Addio alle chat che si mischiano: WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato di sempre e nel corso degli anni si è trasformato in una vera e propria piattaforma social come può essere Facebook o Instagram: non è ... Non paga la ricarica telefonica da 300 euro, denunciato 35enne: Bibbona (Livorno) 16 febbraio 2024 – Non paga la ricarica telefonica da 300 euro, denunciato 35enne. I carabinieri della Stazione di Bibbona, al termine di indagini e accertamenti partite da una ...

Video di Tendenza