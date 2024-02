Marte è già in pieno splendore e Venere si avvicina al segno Voi siete vicini anche a un periodo eccezionale per il lavoro e per anche a un periodo eccezionale per il lavoro e per il successo in

"Un successo eccezionale": il segno fortunato, l'oroscopo completo di Branko (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ecco l'oroscopo di Branko di venerdì 16 febbraio 2024Ariete Il cambio della Luna in Toro interessa tutti i segni per la forza che assume la fase crescente e la congiunzione che nasce con Giove-Urano. Voi vivrete questo influsso come una forte concentrazione sulle questioni patrimoniali e finanziarie, prendete le iniziative del caso, forti della protezione dall'Acquario, facilitati i percorsi professionali, ma il regalo più bello lo avrete in amore. Anche Venere torna magnifica! Toro Primo quarto intorno alle 15:50 ma già in mattinata le banche aprono uno sportello speciale per voi. Studiate un progetto nel settore casa, mai come quest'anno l'attaccamento alla casa natale e le origini è stato così sentito. Siete nella giusta disposizione emotiva quando qualcuno ha bisogno della vostra simpatia, calore, comprensione. In amore non siete sempre ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ecco l'didi venerdì 16 febbraio 2024Ariete Il cambio della Luna in Toro interessa tutti i segni per la forza che assume la fase crescente e la congiunzione che nasce con Giove-Urano. Voi vivrete questo influsso come una forte concentrazione sulle questioni patrimoniali e finanziarie, prendete le iniziative del caso, forti della protezione dall'Acquario, facilitati i percorsi professionali, ma il regalo più bello lo avrete in amore. Anche Venere torna magnifica! Toro Primo quarto intorno alle 15:50 ma già in mattinata le banche aprono uno sportello speciale per voi. Studiate un progetto nel settore casa, mai come quest'anno l'attaccamento alla casa natale e le origini è stato così sentito. Siete nella giusta disposizione emotiva quando qualcuno ha bisogno della vostra simpatia, calore, comprensione. In amore non siete sempre ...

