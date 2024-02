Un posto al sole | anticipazioni 16 febbraio | Rosa si confronta con Clara

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diana sconcertata! Flavio Bianchi è un imprenditore che sta dando avvio ad un progetto di riqualifica del centro storico. Tuttavia, dietro alle sue nobili intenzioni,

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Unalvenerdì 162024 andrà in onda su Rai Tre con una nuova puntata, che vedrà i riflettori puntati suche cercherà di far valere le proprie ragioni nel tentativo di poter restare nella casa in cui ha vissuto finora,le farà capire che forse è meglio iniziare a cercare una nuova dimora dopo la richiesta di sfratto: accetterà il consiglio della sua amica? Non ci resta che scoprirlo. Diana scoprirà che Bianchi le nasconde qualcosa. Scopriamo insieme qualche spoiler in più al riguardo. Unal16Non mancheranno i colpi di scena nel corso della nuova puntata di Unalche andrà in onda su Rai Tre venerdì 16 ...