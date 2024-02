Un posto al sole | anticipazioni 16 febbraio 2024 | i sospetti di Diana

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diana sconcertata! Flavio Bianchi è un imprenditore che sta dando avvio ad un progetto di riqualifica del centro storico. Tuttavia, dietro alle sue nobili intenzioni,

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Dalla Valle potrebbe scoprire che Flavio Bianchi nasconde qualcosa di losco ed inquietante, come svelano lerelative alla puntata di Unalin onda venerdì 16. La donna, negli ultimi tempi, ha interrotto la sua frequentazione con Nunzio Cammarota per intraprendere una storia d'amore con l'imprenditore.ha confessato allo chef di provare dei forti sentimenti per Flavio, ma la donna ignora che lui sia in combutta con la Camorra. Bianchi, infatti, ha iniziato a collaborare con la malavita organizzata per realizzare il suo progetto di riqualificazione del centro storico, che ha avuto delle pesanti conseguenze anche su Rosa Picariello, la quale ha ricevuto una notifica di sfratto. La mamma di Manuel, però, ha subito anche ...