Un morto sul lavoro ogni 8 ore e mezza in Italia | i dati shock dell' Inail sugli incidenti del 2023

Si chiamava Andrea Ferlini il ragazzo di 24 anni morto mentre si trovava in sella alla moto dopo essersi scontrato con un camion lungo la via ... (fanpage)

38enne perde la vita a Longhena : è stato investito da un mezzo della ditta per la quale lavorava. È il terzo incidente mortale in provincia di Brescia (notizie.virgilio)

Scontro tra furgone e moto sull’Aurelia - morto 23enne

(Adnkronos) – Un 23enne romano è morto oggi in tarda mattinata in un incidente, avvenuto al km 31,700 di via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Per ... ()