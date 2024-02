Under 17 e Venezia Under 15 I granata fermano l'imbattibile Milan, In Serie C un Padova travolgente ritrova la vetta solitaria in martedì 30 gennaio 2024 UNDER 18 SERIE E A B Niente da fare per l'

Un Milan travolgente, niente da fare per il Rennes. Leao: “Il gol mi mancava” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Milano – Il Milan rifila un pesante 3-0 al Rennes e mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League. Nell’andata dei playoff per entrare nella seconda competizione europea, per importanza, i rossoneri di Pioli hanno letteralmente dominato la scena infliggendo ai rivali, una squadra che nel 2024 aveva vinto 7 partite su 7 tra campionato e Coppa di Francia e che era arrivata a San Siro in forma smagliante. Ma contro il Milan di stasera, concentrato a puntino per quella Europa League che dopo l’uscita dalla Champions è diventata il grande obbiettivo stagionale di Theo e compagni, per i francesi non c’è stato nulla da fare. Troppo il divario tecnico tra i due team e turno pressoché superato. A fine partita tanta felicità in casa rossonera. Pioli: “Abbiamo giocato una buona ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di venerdì 16 febbraio 2024)o – Ilrifila un pesante 3-0 ale mette una seria ipoteca sul passaggio agli ottavi di finale dell’Europa League. Nell’andata dei playoff per entrare nella seconda competizione europea, per importanza, i rossoneri di Pioli hanno letteralmente dominato la scena infliggendo ai rivali, una squadra che nel 2024 aveva vinto 7 partite su 7 tra campionato e Coppa di Francia e che era arrivata a San Siro in forma smagliante. Ma contro ildi stasera, concentrato a puntino per quella Europa League che dopo l’uscita dalla Champions è diventata il grande obbiettivo stagionale di Theo e compagni, per i francesi non c’è stato nulla da. Troppo il divario tecnico tra i due team e turno pressoché superato. A fine partita tanta felicità in casa rossonera. Pioli: “Abbiamo giocato una buona ...

