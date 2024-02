Un mese dopo la tragedia L’ipotesi dell’istigazione

Dai fornelli alla cattedra il passo è breve. Dopo un mese di silenzio in seguito alla morte della ristoratrice finita in tragedia

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È passato undalla morte di Giovanna Pedretti, unache ebbe risalto in tutta Italia. Le indagini continuano per istigazione al suicidio a carico di ignoti. Il caso scoppiò il venerdì 12 gennaio, quando le principali testate riportarono che una pizzeria di Sant’Angelo Lodigiano, Le Vignole, aveva avuto una recensione negativa online: "Sono stato messo a fianco di due gay e un disabile, non tornerò più anche se la pizza era eccellente". La ristoratrice rispose invitando il cliente a non tornare più, ricordando come nel ristorante non fossero ben accette discriminazioni in base ai gusti sessuali o le abilità fisiche. Il commento con risposta venne pubblicato su Facebook dalla stessa Pedretti. Tuttavia sui social il sabato si diffuse poi il dubbio che la recensione fosse falsa, che anzi fosse la Pedretti a sfruttarla per farsi pubblicità. ...