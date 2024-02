Un festival per la città Unesco | Siamo privilegiati e nessuno lo sa

artistica e cultuale della sua città. Darwin Day Catania 2024 Un evento aperto a tutti, pensato per giovani e studenti, ma non premiato dal Fringe Milano OFF e portato con successo al Festival di

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un Forumper far conoscere allail progetto creativo. Questa l’idea annunciata ieri in commissione Cultura, presieduta da Brunella Vatteroni e illustrata dall’assessore Gea Dazzi, in merito alla possibilità di creare per qualche giorno, presumibilmente ad agosto, un evento rivolto al pubblico in cui declinare e far prendere coscienza a Carrara del prestigio di avere laall’interno della rete. A quasi un anno dalla nomina di Maura Crudeli nel ruolo di focal point per Carraracreativa, è stato tracciato un bilancio dei primi mesi di lavoro all’interno del rinnovato progetto, proponendo qualche dato sull’andamento turistico locale con un punto su alcune situazioni da migliorare. "Inriscontriamo ...