Un bravissimo e tragico Cillian Murphy apre la Berlinale 2024

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Da «distruttore di mondi» a buon padre di famiglia. In Small Things Like These,, in nomination agli Oscar per la sua interpretazione del padre della bomba atomica, Oppenheimer, è un uomo dal cuore «troppo tenero», come gli rimprovera affettuosamente la moglie. Dopo l'incredibile performance nel film di Christopher Nolan, l'attore irlandese torna in scena con un personaggio e un film completamente diversi. E da produttore, avendo realizzato questa nuova opera, insieme ad Artists Equity, la compagnia fondata da Matt Damon e Ben Affleck, di cui ci ha raccontato nella sua intervista di copertina per l'imminente numero di marzo. In Small Things Like These, che è stato scelto come primo film in concorso e spettacolo inaugurale dell’edizionedella(15-25 febbraio), è Bill Furlong, marito e padre ...