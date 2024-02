15 febbraio Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv . The Bourne Legacy - 21:15 Sky Cinema Trappola di cristallo - 21: In città, Adonis conoscerà la fama, e anche l'amore. Black

Un Amore, stasera su Sky la serie con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti (Di venerdì 16 febbraio 2024) Debutta questa stasera su Sky, in prima serata, e in streaming su NOW la miniserie diretta da Francesco Lagi, Un Amore, con Micaela Ramazzotti e Stefano Accorsi. Quest’ultimo è anche l’ideatore insieme a Enrico Audenino, che ha curato la scrittura in collaborazione con Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e lo stesso Accorsi. La storia di Un’Amore percorre un arco temporale che va dall’Estate del 1997, quando i giovani Alessandro e Anna si incontrano su un treno diretto in Spagna, fino ai giorni nostri. I due protagonisti della serie da giovani sono interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini mentre in età adulta hanno i volti di Stefano Accorsi e ... Leggi tutta la notizia su optimagazine (Di venerdì 16 febbraio 2024) Debutta questasu Sky, in prima serata, e in streaming su NOW la minidiretta da Francesco Lagi, Un, con. Quest’ultimo è anche l’ideatore insieme a Enrico Audenino, che ha curato la scrittura in collaborazione con Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e lo stesso. La storia di Un’percorre un arco temporale che va dall’Estate del 1997, quando i giovani Alessandro e Anna si incontrano su un treno diretto in Spagna, fino ai giorni nostri. I due protagonisti dellada giovani sono interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini mentre in età adulta hanno i volti die ...

