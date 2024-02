Un amore serie tv | quante puntate sono?

voglia c'era in quegli anni di misurarsi con il mondo e quante anni '70 un giovane che amava la musica e aveva ambizioni serie si ha un grande talento, c'è gioia e amore nel suo cantare. E' una

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Un’altra “idea di Stefano Accorsi”: c’è l’attore, infatti, dietro Un, la nuovatv di Sky in onda su Skyed in streaming su NOW a partire da venerdì 16 febbraio 2024. Una storia che vede protagonisti un uomo, Alessandro (Accorsi) e una donna, Anna (Micaela Ramazzotti), che nel corso della loro vita, dopo un incontro fortuito, non si perdono mai di vista, custodendo gelosamente la loro relazione agli occhi degli altri. Ma daè composto Un? In tutto, latv ha sei episodi, ciascuno della durata tra i 50 minuti e l’ora. Sky li manda in onda al ritmo di due per volta per tre prime serate ed altrettante settimane. Il finale va quindi in onda il 1° marzo. Untv, la trama Alessandro e ...