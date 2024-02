Un Amore con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti la nuova serie su Sky e NOW! ??

a lavorare sul loro progetto ma sperimentando l 'ensemble con i Stefano Fardelli offrirà ulteriori borse di studio per i candidati l'albero dell'amore di Lucignano aspetta coppie da tutta Italia

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Di lettere di cui nessuno sa, scambiate per una vita intera. Di occasioni mancate e colte e del tempo che passa, che cambia e consuma. Di unche non è mai stato, e che per questo non può finire, racconta laSky Original UN, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 febbraio.Prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso Emilia-Romagna Film Commission, è unacreata dae Enrico Audenino, diretta da Francesco Lagi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi,.UNandrà con due ...