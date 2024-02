Un americano in meno Tanto cuore in più Unahotels | che vittoria

Potrei citare infiniti esempi, ma non ho tanto tempo. Questa è Anche in quel caso i morti palestinesi furono più o meno dieci tipico del linguaggio giornalistico americano che ama istituire

(Di venerdì 16 febbraio 2024) BOLOGNA 72 REGGIO EMILIA 81 SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA: Hackett (0/2, 0/4), Belinelli 14 (1/2, 4/13), Cordinier 2 (1/2), Shengelia 20 (3/5, 3/6), Dunston 5 (2/5); Lundberg 9 (1/2, 2/4), Dobric (0/1, 0/2), Pajola 6 (1/1, 1/1), Mascolo, Polonara 3 (1/2 da 3), Mickey 10 (3/7, 0/1). N.e.: Abass. All.: Banchi.REGGIO EMILIA: Weber 10 (3/8, 1/1), Galloway 20 (2/5, 3/6), Vitali 9 (2/2, 1/6), Chillo (0/2, 0/2), Faye 16 (7/7); Smith 9 (3/8, 1/3), Grant 5 (1/1, 1/2), Uglietti 8 (1/4, 2/3), Atkins 4 (2/5, 0/2). N.e.: Cipolla, Bonaretti, Suljanovic. All.: Priftis. Arbitri: Baldini, Perciavalle, Borgo. (20-15, 37-34; 54-53) Note T.l.: Bol 13/22 Reg 12/14. Rimb.: Bol 36 (Shengelia 10) Reg 41 (Faye 6). Ass.: Bol 16 (Pajola 4) Reg 21 (Weber 6). Oltre ogni limite. Con unin, ma con un Galloway che ha giocato per ...