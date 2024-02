Ultime Notizie Roma del 16-02-2024 ore 20 | 10

si è allenato in vista del prossimo match di Serie A contro la Roma di domenica Il Frosinone, nella mattinata di oggi, si è allenato in vista del prossimo match di Serie A contro la Roma di domenica.

(Di venerdì 16 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Guarda il meteo in primo piano bombardamenti senza sosta sulla striscia di Gaza almeno 12 persone sono morte in seguito ad un attacco aereo israeliano sul campo profughi nel centro della striscia 10 delle vittime sarebbero donne e bambini di c’è la portavoce dell’ospedale dei Martiri stanotte gli altri 6 morti e diversi feriti arafa dove è stata colpita una casa altre due persone hanno perso la vita in un raid contro due abitazioni ad est di Giava lì a LeNord dell’enclave palestinese sarebbe costruire un recinto nel deserto del Sinai vicino al confine con la striscia una barriera per contenere un eventuale esito dei profughi palestinesi rivelano funzionari egiziani a Wall Street Journal precisando che nel caso un grande afflusso di palestinesi a Gaza ...

Un morto sul lavoro ogni 8 ore e mezza in Italia: i dati shock dell'Inail sugli incidenti del 2023: In Italia, nel 2023, c'è stato un morto ogni 8 ore e mezza. Aumenta il numero di vittime di incidenti letali sul lavoro: i dati Inail ...

Daily brief Italia: Gme, prezzo gas in Italia in lieve calo a 26,52 euro al MWhll valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 16 febbraio è pari a 26,52 euro al MWh, in ribasso rispetto al 15 febbraio (Quotidiano.N ...

Covid, tutti gli indicatori in calo: ROMA (ITALPRESS) - Nella settimana compresa tra l'8 ed il 14 febbraio, secondo i dati del bollettino sull'andamento della situazione ...