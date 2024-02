- Doppia seduta oggi per i Block Devils, domattina la partenza alla volta del capoluogo veneto dove domenica va in scena la terz'ultima di regular season. Con una vittoria con qualsiasi risultato il secondo posto è matematico. Da oggi in vendita i biglietti per il big match di domenica 25 febbraio contro Trento - Dopo un giorno

Ultima di regular season per la Sirio Salerno: a Matierno arriva Catanzaro (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUltima gara di regular season di Serie B femminile per la Sirio Salerno Basket ’92 che domani sera – sabato 17 febbraio – alle 19 ospiterà l’Edilizia Innovativa Catanzaro con il primato già in tasca e l’obiettivo di chiudere imbattuta per poi proiettarsi alla fase a orologio che la vedrà impegnata in altre quattro partite che continueranno a incrementare le classifiche dei rispettivi gironi: le granatine, inserite nel gruppo B, se la vedranno in casa con la seconda e la terza classificata del girone A, mentre andranno in trasferta contro Ultima e penUltima sempre dell’altro raggruppamento. Prima, però, il testacoda contro le calabresi, ultime in classifica con due soli punti. Al PalaSilvestri-Itsvil Arena fischieranno i ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutigara didi Serie B femminile per laBasket ’92 che domani sera – sabato 17 febbraio – alle 19 ospiterà l’Edilizia Innovativacon il primato già in tasca e l’obiettivo di chiudere imbattuta per poi proiettarsi alla fase a orologio che la vedrà impegnata in altre quattro partite che continueranno a incrementare le classifiche dei rispettivi gironi: le granatine, inserite nel gruppo B, se la vedranno in casa con la seconda e la terza classificata del girone A, mentre andranno in trasferta controe pensempre dell’altro raggruppamento. Prima, però, il testacoda contro le calabresi, ultime in classifica con due soli punti. Al PalaSilvestri-Itsvil Arena fischieranno i ...

C'è stata una volta Roma caput basket: ma la città ora sogna nuove glorie: Quarant'anni fa o poco più i trionfi della Virtus, allora Bancoroma. Nel 2020 l'abisso. Oggi ci sono la Oxygen delle donne nella massima serie, la Luiss in A2 ... I Mastini cercano punti ad Appiano e tendono un orecchio a Pergine: Gialloneri in trasferta (sabato 17, ore 19,30) contro l'ultima del Master Round. Le Linci ospitano il Caldaro senza Buono, praticamente graziato dal giudice sportivo (un solo turno di stop) ...

