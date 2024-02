Ufficiale | Felipe Anderson è della Juventus | lo ha detto pure il presidente

Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. è visibile anche da computer collegandosi con il sito ufficiale

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Laavrebbe chiuso un grandissimo colpo di mercato: arriva l’annuncio su, in scadenza con la Lazio. In vistaprossima stagione, lasta cercando di migliorare il proprio organico per presentarsi tra le favorite principali per lo scu. L’obiettivo di Allegri esocietà è quella di proseguire sulla stradaQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.