Uefa | il Tolosa chiede di indagare sul trattamento dei tifosi a Lisbona

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilha richiesto alladisulricevuto dai suoi. Infatti, in occasione della gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, tenutasi giovedì, il club ha ricevuto alcune testimonianze dai 3.250 supporter in trasferta. Iavrebbero contestato un‘inappropriato’ da parte delle ‘autorità portoghesi’ prima della partita e sono state citate perquisizioni eccessivi e atti di intimidazione. SportFace.

Ranking UEFA: l’Italia sorride, ecco la classifica aggiornata: In virtù dei recenti risultati positivi negli ottavi di Champions League, la Serie A spicca nel ranking UEFA. Ecco la classifica aggiornata ...

Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: anteprima partita per partita: Milan, Benfica, Galatasaray, Sporting CP e Qarabag arrivano al ritorno in vantaggio, mentre tre sfide, tra cui Roma-Feyenoord, rimangono in bilico dopo i pareggi dell'andata. Ecco gli spunti più inter ...

Le italiane in Europa: ecco il punto della situazione – VIDEO: Insomma buoni risultati anche per il ranking UEFA che permetterebbe poi all’Italia di avere una squadra in più in Champions League. La prossima settimana, oltre a Roma e Milan in Europa League, ...