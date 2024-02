Udinese | Lucca convince tutti | Spalletti | il Pisa e l'idea per l'estate

Pronostici Serie A: probabili formazioni, statistiche e scommesse su TUTTE le partite della 25a giornata in un click: Pronostici Serie A 2023-24 25a giornata. Tutte le partite del campionato di calcio italiano del 16-18 febbraio in un click.

Udinese-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla: Scontro diretto da far tremare i polsi. Udinese-Cagliari è una di quelle gare molto delicate per i rossoblù, con una classifica per entrambe deficitaria, ma con i friulani che grazie alla vittoria in ...

Udinese, Carnevale: «Brenner è un fenomeno, su Lautaro…»: Le parole di Andrea Carnevale, responsabile dell’area scouting dell’Udinese, sui calciatori della squadra friulana Andrea Carnevale ha parlato a Il Gazzettino dei calciatori dell’Udinese in questa sec ...