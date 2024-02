Deulofeu, Ebosse e Vivaldo. Cioffi dovrebbe COME ARRIVA IL MILAN " Indisponibili per infortunio Le probabili formazioni di Udinese - Milan UDINESE la sfida sarà visibile anche in streaming sull'

Udinese, Deulofeu sull'infortunio: «Sto ancora lottando, spero che…» (Di venerdì 16 febbraio 2024) Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiali del suo infortunio Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiali del suo infortunio. PAROLE – «Non pensi che la vita ti dia continuamente delle cose perché tu possa vedere gli altri? Questo è un viaggio lungo e complicato, ma è così. I piccoli passi e le buone notizie si vedono più facilmente e con occhi diversi. Sto ancora lottando, spero che il mio prossimo video qui sia un altro grande passo. L'obiettivo chiaro è quello di tornare all'idea che vedo ogni mattina quando mi alleno».

