Udinese | Carnevale | «Brenner è un fenomeno | su Lautaro…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Le parole di Andrea, responsabile dell’area scouting dell’, sui calciatori della squadra friulana Andreaha parlato a Il Gazzettino dei calciatori dell’in questa seconda parte di stagione. PAROLE – «e Davis pagano dazio per l’infortunio subito a settembre: scoprirete presto cheè un attaccante con i fiocchi. Diamogli solo il tempo necessario a riacquistare una buona condizione. Per la verità io vedo in crescita tutta la squadra, che ha trovato in Giannetti un difensore molto bravo. Ma non siamo sorpresi, il nostro scouting lo stava seguendo da tempo. L’avevo visto all’opera io stesso e mi aveva convinto. Poi ci sono giunte referenze molto positive sull’ex Velez e a quel punto la proprietà non ha avuto dubbi nel dargli fiducia. Mi ...