Udinese-Cagliari | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

00 (DAZN) Udinese - Cagliari, domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN) Frosinone - Roma, domenica 18 febbraio ore 18:00 (DAZN) Monza - Milan, domenica 18 febbraio ore 20:45 (DAZN) Probabili formazioni

(Di venerdì 16 febbraio 2024)si affrontano nel pomeriggio della domenica della 25ª Giornata di Serie A. Punti pesanti in chiave salvezza in palio.galvanizzata dalla vittoria sul campo della Juventus,in crisi nera, penultimo e alla disperata ricerca di punti per risalire la china. Vediamo i dettagli del match. Ledi(3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin; Lucca. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse, Pereyra All. Cioffi(4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Gaetano; Lapadula, Luvumbo. Squalificati: Aresti Indisponibili: Hatzidiakos, ...

“Ho parlato alla squadra , per me serviva un elettroshock. Ho detto loro che mi sarei dimesso , ma la squadra si è opposta. Allora ho detto che va ... (sportface)

Calcio: Ranieri, 'Udinese euforica ma noi daremo il massimo': Sappiamo quanto valgono, ma sappiamo anche quanto valiamo noi". "L'Udinese è una squadra compatta - spiega l'allenatore del Cagliari - bisogna tenere conto della loro fisicità e della loro euforia.

Come vedere in streaming e in TV la venticinquesima giornata di Serie A: Scopri dove vedere le partite del venticinquesimo turno di Serie A 2023 - 2024 su DAZN, Sky e NowTV. Ecco gli orari dei match ...

Cagliari: Marko Rog torna alla Dinamo Zagabria. Ecco come Gianluca Gaetano sarà l’arma in più per la salvezza per Claudio Ranieri: In casa Cagliari negli ultimi giorni si respira un`aria cupa, non tranquilla e piena di apprensione. La partita contro la Lazio ha lasciato alcuni strascichi che.