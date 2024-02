Ucraina | violenti combattimenti in corso ad Adviivka

16 feb 07:21 Kiev: in corso violenti combattimenti ad Avdiivka nel Donetsk Violenti combattimenti sono in corso a Avdiivka, nel Donetsk. Lo ha annunciato il generale che guida l'esercito ucraino nell'est del Paese, dove le

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Kiev, 16 febbraio 2024 – Le truppe ucraine e russe sono impegnate in "pesanti" ad Avdiivka, la cittadina sulla linea del fronte nell'orientale, la cui caduta sarebbe un'importante vittoria simbolica per la Russia. "In città sono inpesanti", ha detto Tarnavsky. "Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per contenere il nemico", ha aggiunto. epa10825900 A damaged residential building stands on a shelled street in Avdiivka settlement near a frontline in Donetsk region, Ukraine, 28 August 2023, amid Russia's ongoing invasion. About 1,600 locals still live in the city, with a few shops are still open, volunteers and local administration help civilians to survive. Before the full-scale war, about 25,000 people lived in Avdiivka. A forced ...