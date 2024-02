La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere? Putin potrebbe attaccare l'Europa nel 2024: l'allarme di Berlino Stanovaja: "Ecco perché Putin non vuole la pace in Ucraina" L'ironia di Zelensky: "Trump ha

Ucraina, Mosca: 5 droni Kiev abbattuti su Belgorod e Mar Nero (Di venerdì 16 febbraio 2024) Mosca afferma di aver abbattuto oggi un drone ucraino nella regione sudoccidentale russa di Belgorod e altri quattro sopra il Mar Nero. "L'ennesimo tentativo del regime di Kiev di utilizzare droni ad ala fissa per un attacco terroristico sul territorio della Federazione russa è stato sventato - recita un comunicato del Ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass -. Unità di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto veicoli aerei senza pilota ucraini sopra la regione di Belgorod e le acque del Mar Nero", si legge nella nota di Mosca. Ieri sei persone sono rimaste uccise e altre 19 ferite in un raid missilistico delle forze di Kiev sulla città di Belgorod, secondo le autorità russe.

