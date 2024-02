Ucraina | i russi vicini alla conquista di Avdiivka

Le truppe di Kiev "stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per frenare il nemico". Zelensky oggi in Germania e Francia, incontri con ... (sbircialanotizia)

Ucraina-Russia - Nato pronta a una guerra lunga : aiuti a Kiev anche per il 2025

(Adnkronos) – La Nato è pronta per una guerra “lunga” tra l’Ucraina e la Russia e si prepara ad aiutare Kiev per tutto il 2024 e anche per il ... ()