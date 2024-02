Ucraina | FT | Euroclear lancia allarme contro uso di asset Russia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Roma, 16 feb. (askanews) –, il gruppo che svolge la funzione di depositario centrale in Europaun chiaro monitol’ipotesi di utilizzare i titoli sequestrati allacome garanzie per l’emissione di debito con cui finanziare l’:: “sarebbe come una confisca indiretta” e sui mercati avrebbe “lo stesso effetto” di una confisca. Lo spiega l’amministratore delegato del gruppo, Lieve Mostrey in una intervista al Financial Times, mettendo in guardia sul rischio che una mossa di questo genere metterebbe a repentaglio la reputazione di tutta l’Ue come mercato in cui depositare valore. Il quotidiano spiega che l’ipotesi di effettuare una manovra spericolata di questo genere è stata ventilata dal Belgio, il paese che la presidenza di turno dell’Ue, per cercare di venire ...