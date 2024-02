Ucraina | “feroci battaglie” ad Avdiivka | russi avanzano verso centro città

Zelensky oggi in Germania e Francia, incontri con Scholz e Macron "Feroci battaglie" si stanno svolgendo all'interno di Avdiivka, nell'est dell'Ucraina . Lo ha indicato sui social un comandante

Kiev, in corso violenti combattimenti a Avdiivka: Violenti combattimenti sono in corso a Avdiivka, nel Donetsk: lo ha annunciato il generale che guida l'esercito ucraino nell'est del Paese, dove le truppe russe stanno da giorni accerchiando quasi ...

Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: "In corso violenti combattimenti a Avdiivka". LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Kiev: 'In corso violenti combattimenti a Avdiivka'. LIVE ...

Guerra ibrida, l'Institute for the study of war: possibili attacchi russi: Il Cremlino starebbe conducendo operazioni contro la Moldova molto simili a quelle utilizzate prima delle sue invasioni dell’Ucraina nel 2014 e nel 2022, probabilmente per creare condizioni per giusti ...