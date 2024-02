Uccise a Cisterna di Latina | una fiaccolata per Renée e Nicoletta E il finanziere resta in carcere

leggi anche Cisterna di Latina, la ragazza si è salvata scappando più scosso l'opinione pubblica UNA STRAGE LUNGA UN ANNO Uccise a

Il finanziere di 27 anni ha ammesso tutto: «Lei non mi rispondeva quando le dicevo se voleva venire a vivere con me. Per questo volevo uccidermi. A ... (corriere)

Assegno di inclusione, cosa fare se non arriva l'sms dell'Inps. Come ottenere la possibile estensione agli orfani di femminicidio: L'sms dell'Inps che comunica la possibilità di ricevere l'Assegno di inclusione non è indispensabile per ottenerlo. A chiarirlo è stato lo stesso Istituto ...

Fiaccolata a Cisterna di Latina per commemorare le 2 donne vittime del duplice omicidio di martedì scorso: Oggi a Cisterna di Latina, con inizio alle ore 18.30, una fiaccolata per ricordare Renèe e la mamma Nicoletta uccise martedì scorso.

Mamma e figlia uccise a Cisterna, il nonno di Desyrée: “Non ho più lacrime, mi mancano tanto”: Parla Giovanni Zomparelli, padre di Nicoletta e nonno di Renée, mamma e figlia uccise dall'ex di Desyrée Amato a Cisterna di Latina: "Un ragazzo ...